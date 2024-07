PANEL « Investir au Sénégal, stabilité et perspectives": Oil & Gas au service d’une croissance

PANEL « Investir au Sénégal, stabilité et perspectives": Oil & Gas au service d’une croissance Rédigé par leral.net le Samedi 20 Juillet 2024 à 22:24 | | 0 commentaire(s)| Une mission multisectorielle autour du thème “Investir au Sénégal : stabilité et perspectives, Oil & Gas au service d’une croissance continue”, a été initiée par le Club Afrique Développement, du Groupe Attijariwafa Bank, CBAO Sénégal et Crédit du Sénégal, vendredi à Dakar. Plus de 200 chefs d’entreprises et institutionnels, prennent part à cet évènement.



