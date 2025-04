PAPE ABDOULAYE DER ET JAAKARLO TFM EN DEUIL Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Avril 2025 à 10:22 commentaire(s)| Elhadj Papa Athmane Der, père de Papa Abdoulaye Der de la TFM, a été rappelé à Dieu.



C’est avec une grande tristesse que la rédaction de TFM et l’équipe de l’émission "Jaakarlo Bi", annoncent le décès de Elhadj Papa Athmane Der, survenu le dimanche 13 avril 2025 à Dakar.



Père de Papa Abdoulaye Der, journaliste respecté de TFM et pilier de l’émission "Jaakarlo Bi", le défunt était un homme de savoir, bibliothécaire à la retraite et ancien conservateur de la section Lettres à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).



Son inhumation a eu lieu le même jour au cimetière musulman de Yoff, dans une grande dignité. La perte est immense pour sa famille, ses collègues, anciens étudiants, mais aussi pour tous ceux qui ont côtoyé cet homme cultivé, humble et pieux.



La cérémonie religieuse du 8e jour (Kamil et récital du Coran) se tiendra :



📍 Ce samedi 19 avril 2025 à 10h

📍 À son domicile à la Sicap Dieuppeul 3, villa N°2723/D



La grande famille de Jaakarlo Bi, de TFM, ainsi que tout le groupe Futurs Médias, se joignent à la douleur de Papa Abdoulaye Der et lui expriment leur profonde compassion.



Qu’Allah accueille Elhadj Papa Athmane Der dans Son Paradis éternel. Amine.

Accueil Envoyer à un ami Partager