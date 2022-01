PARRAIN DE LA FINALE DE LA ZONE II DE L’ODGAM DE ZIGUINCHOR : Doudou Ka au service de la jeunesse

Doudou Ka au service de la jeunesse de la Casamance. Le président du mouvement Doggu pour le Grand Sénégal était hier, samedi 15 janvier 2022, l’hôte de marque de la zone II de l’ODGAM de Ziguinchor. Il a présidé la finale qui a opposé Nema II à Nema Sapeurs.



Le Directeur général de l’AIBD, entouré de ses lieutenants et des membres de l’Alliance pour la République, a communié avec les jeunes venus en masse suivre cette finale. Il est resté avec les jeunes de 22 heures à 5 heures du matin. Un geste hautement salué par Aly Diedhiou, président de la zone II et les responsables des navetanes qui voient en M. Ka un allié de taille de la jeunesse. Ils ont aussi loué sa disponibilité et sa générosité envers les jeunes. La fête fut belle. L’équipe de Nema II a remporté le match aux tirs aux buts. D’importantes récompenses ont été données aux équipes de la zone. Doudou KA a réitéré sa disponibilité à accompagner les jeunesse de son terroir dans ses activités.

Source : https://www.exclusif.net/PARRAIN-DE-LA-FINALE-DE-L...