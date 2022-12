PAT sur l'affaire Adji Sarr: "Des avocats ont reçu 200 millions FCfa pour charger Ousmane Sonko"

Selon l'opposant Papa Abdoulaye Touré, "on n'a pas encore vu un témoin oculaire raconter les faits de viol imputés à Ousmane Sonko sur Adji Sarr. La vérité, c'est qu'il n'y a jamais eu de viol et les personnes concernées ont déchargé Ousmane Sonko des faits de viol. Et, je vous dis qu'il y a des avocats qui ont touché 200 millions FCfa pour accuser Sonko", fustige-t-il.