PÉLERINAGE MARIAL DE POPONGUINE : La SONATEL renforce son dispositif technique Dakar, 19 mai (APS) – Le groupe Sonatel annonce avoir installé pour la 130e édition du pèlerinage marial de Poponguine (Thiès), 6 nouvelles stations de téléphonie mobile 2G avec une hausse de la capacité de 29% et autant de sites 3G+, avec une augmentation de la capacité du réseau de 28%.

"La Sonatel a installé pour cette 130e édition du pèlerinage marial de Poponguine (19-21 mai) 6 stations de téléphonie mobile 2G, 6 sites 3G+. La grande innovation est le déploiement de 6 nouvelles stations 4G qui permettront aux pèlerins de vivre une nouvelle expérience du mobile", selon un communiqué du groupe parvenu à l’APS.



"En plus des investissements techniques qui sont réalisés pour assurer une bonne couverture téléphonique (fixe, mobile et internet) et la disponibilité de ses produits et services, Sonatel renforce également son dispositif d’accompagnement des pèlerins notamment les marcheurs", renseigne la source.



Qui ajoute que "cette année, une innovation majeure a été apportée avec la prise en charge de l’habillement en tee-shirts de la totalité des 13.000 marcheurs de Dakar, 50 000 bouteilles d’eau de notre partenaire Kirène distribuées, un apport financier considérable de 5.000.000 FCFA octroyé au CICOMAP (Comité Inter décanal de coordination de la marche du Pèlerinage)".



"Des équipes techniques sont également mobilisées à Popenguine avant, pendant et après le pèlerinage, pour assurer la maintenance du réseau et répondre à toute demande de lignes temporaires en provenance des différentes structures intervenant dans l’événement avec une supervision de la qualité de service du réseau en temps réel", rapporte le communiqué.



Lequel rappelle que l’Espace presse opérationnel dans la Maison des Sœurs à Poponguine,"est équipé d’ordinateurs avec une connexion permanente à internet, d’accès wifi, de lignes téléphoniques, d’imprimantes laser et de toutes les commodités utiles aux journalistes, envoyés spéciaux et correspondants des différentes rédactions".



En outre, pour faciliter le travail de coordination de l’évènement, Sonatel a mis à la disposition des membres du comité d’organisation, des téléphones mobiles sous forme de Groupe fermé d’utilisateur (GFU), leur permettant ainsi de s’appeler gratuitement.













