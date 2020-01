PHOTOS - Anna de la série "Pod et Marichou", une étoile sur nos petits écrans Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2020 à 11:25 | | 0 commentaire(s)| D’origine congolaise et mannequin de profession, Anna la nouvelle recrue de la série «Pod et Marichou» fait déjà feu sur les réseaux sociaux. Noirceur d’ébène et beauté naturelle sont ce qui font déjà sa popularité. Depuis son apparition dans la bande annonce de la saison 4 de la série, Anna devient le sujet de conversation des internautes. Voici les photos de la charmante Anna.













