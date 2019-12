PHOTOS - Bouba Deumbaw, le nouveau phénomène des réseaux sociaux qui fait le buzz

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Décembre 2019 à 14:50 | | 0 commentaire(s)|

Bouba Deumbaw est le comédien le plus en vogue présentement sur la toile est sans nul doute la révélation de l’année sur Internet. Son succès est en majeure partie du au format de vidéos : courts, simples, et par dessus tout drôles ! Le tout accompagné d’une bonne dose de constance et d’originalité ! Autant vous dire qu’il at été rapidement adopté par un public sénégalais qui ne cesse de vanter son mérite; et il y a de quoi !