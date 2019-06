PODOR -Santé maternelle et infantile : Des partenaires Français au chevet des populations de Saldé Rédigé par leral.net le Samedi 15 Juin 2019 à 18:20 commentaire(s)|

Les populations de Saldé et villages polarisés viennent de pousser un grand ouf de soulagement .Et pour cause , le dispensaire de ladite localité qui date de 1989 , arbore désormais un nouveau visage à la faveur d’une réfection substantielle de ses locaux, combiné à la dotation en équipements et médicaments .



Cet établissement médico sanitaire , qui était en état de délabrement très avancé , retrouve une cure de jouvence , grâce à un partenariat Nord Sud . En effet , c’est par l’entregent personnel d'un illustre et digne fils du terroir, Daouda Ly dit Mahii, qu’une délégation de coopérants français au premier rang desquels , des étudiants de l’école supérieure de commerce de Nancy, ont accepté de financer le projet de réhabilitation, et ont fait le déplacement dans cette localité .

Les travaux de réhabilitation de ce dispensaire ont été fortement appréciés par les populations locales Aux côtés des forces vives de Saldé , les partenaires conduits par Bertrand ont remis à neuf la structure sanitaire . Mais l’investissement ne s’arrête pas là, car ces derniers ont aussi mis à la disposition du personnel soignant, du matériel et de médicaments composés de tensiomètres, de matériel de contrôle pour le diabète, matériels d’accouchements, des blouses et verres correcteurs, le tout d’une valeur de plusieurs millions de frs CFA.



Un geste de haute portée sociale et humanitaire, vivement salué par Daouda LY dit Mahi, l’initiateur de ce partenariat qui a tenu à remercier Hawa BA Présidente de l’association Bamtaaré basée en France à Anthony, depuis une quarantaine d’années, et facilitatrice du dit partenariat. A signaler que cette association intervient pour la deuxième année consécutive dans le village de Saldé.



Au rythme des tams tams et de danses, les populations ont exprimé leur gratitude aux partenaires français. Au village de Wallah les insulaires et leurs hôtes qui ont eu droit à un accueil chaleureux, ont pu revisiter le riche patrimoine culturel du fouta, avec au programme une séance de lutte organisée par les habitants de cette localité, dont le parrain de cette activité n’était personne d’autre, que l’acteur de développement Mahi LY par ailleurs responsable politique de la zone.



Abou KANE



