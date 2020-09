PSG / Équipe de France : Kylian Mbappé positif à la Covid-19

Après Neymar, Icardi, Di Maria, Paredes, Navas et Marquinhos, un septième joueur du PSG est positif au Covid-19. Et, selon nos informations, il s'agit tout simplement de Kylian Mbappé.



L'attaquant des Bleus, qui était titulaire samedi en Suède (il a d'ailleurs inscrit l'unique but de la rencontre), a été testé en équipe de France. Même s'il a été déclaré asymptomatique, il est donc forfait pour le match face à la Croatie, mardi soir.







« Le résultat de son test à la Covid-19 diligenté par l'UEFA lundi matin s'étant révélé positif. Il a été placé à l'écart du groupe après la réception des résultats, à l'issue de l'entraînement, avant de regagner son domicile dans la soirée » confirme la FFF dans un communiqué. ‌







« Comme l'ensemble de la délégation, Kylian Mbappé avait subi un test préalable au rassemblement. Le résultat était négatif comme celui passé mercredi, à la demande de l'UEFA, dans le cadre de Suède-France» indique la FFF.