PSG: Valérie Pécresse persiste et réclame des "lourdes" sanctions contre Idrissa Gueye

La Présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse a demandé ce matin au PSG des sanctions contre son milieu de terrain Idrissa Gueye, après que ce dernier ai refusé de disputer la rencontre face à Montpellier samedi car ce match s’inscrivait dans le cadre de la journée mondiale contre l'homophobie. Pécresse considère que les footballeurs sont des exemples pour les jeunes et c’est pourquoi elle a demandé via les réseaux sociaux que cet incident ne reste pas impuni.



« Les joueurs d’un club de football, et ceux du PSG en particulier, sont des figures d’identification pour nos jeunes. Ils ont un devoir d’exemplarité. Un refus d’Idrissa Gana Gueye de s’associer à la lutte contre l’homophobie ne pourrait rester sans sanction ! », a écrit sur Twitter Valérie Pécresse en mentionnant directement le compte officiel du PSG.

Les joueurs d'un club de football, et ceux du PSG en particulier, sont des figures d'identification pour nos jeunes. Ils ont un devoir d'exemplarité. Un refus d'Idrissa Gana Gueye de s'associer à la lutte contre l'homophobie ne pourrait rester sans sanction! @PSG_inside https://t.co/LtAR2O3gy9 — Valérie Pécresse (@vpecresse) May 16, 2022



Un peu plus tôt, l’association de lutte contre l’homophobie dans le sport Rouge Direct a expliqué attendre des explications du joueur du Paris Saint-Germain. « L’homophobie n’est pas une opinion mais un délit. La LFP (Ligue) et le PSG doivent demander à Gana Gueye de s’expliquer et très vite. Et le sanctionner le cas échéant », a écrit l’association dans un message posté dimanche soir sur Twitter.

L’#homophobie n’est pas une opinion mais un délit.

La @LFPfr et le @PSG_inside doivent demander à @IGanaGueye de s’expliquer et très vite. Et le sanctionner le cas échéant.

Déferlement de haine contre les #LGBT ce soir, suite à cette information.

Nous sommes très inquiets. https://t.co/evOqXDwyE0 — Rouge Direct (@RougeDirect) May 15, 2022





Source : Source : https://www.exclusif.net/PSG-Valerie-Pecresse-pers...

