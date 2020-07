Accueil Envoyer Partager sur facebook Palais de l’Unité: un industriel du secteur cotonnier reçu Rédigé par ( Les News ) le 20 Juillet 2020 à 09:32 Vendredi dernier, le ministre d’Etat, SGPR, Ferdinand Ngoh Ngoh s’est entretenu, au nom du président de la République, avec Abbas Jaber, PDG du groupe Advens-Geocoton.



De nombreux sujets étaient au cœur de l’audience accordée vendredi en début d’après-midi au Palais de l’Unité, au nom du président de la République, par le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh à Abbas Jaber, président directeur général du groupe Advens-Geocoton.



En bonne place au cours de cet entretien d’une trentaine de minutes, le développement de l’agriculture et particulièrement de la filière coton. « Nous avons partagé la vision du président de la République qui est en totale adéquation avec le groupe Advens-Geocoton. Nous avons parlé du développement de l’agriculture, notamment du coton, de l’élevage et de la région de l’Adamaoua qui nous tient à cœur », a indiqué l’industriel à la fin de la rencontre.



Abbas Jaber, qui a rappelé que le groupe qu’il dirige, et qui est implanté dans une douzaine de pays sur le continent, est actionnaire de la SODECOTON. « Nous connaissons parfaitement l’entreprise », a-t-il précisé à la presse. Et pour lui, « l’Afrique et le coton sont les ADN du groupe Geocoton ».



Interrogé sur le plaidoyer que mène depuis peu Advens-Geocoton pour une annulation de la dette de certains pays du coton, en raison de la pandémie du coronavirus, le président directeur général d’Advens-Geocoton a été formel : « Il faut relever que cette dette ne représente pas grand-chose par rapport au coût du coronavirus dans le monde », précisant « qu’il y va de la sécurité de l’Afrique, de celle de l’Europe et même de l’intérêt économique de tous ».



Il a évoqué la position géostratégique du Cameroun, de la croissance démographique qui guette de nombreux pays sur le continent et de la nécessité de nourrir toutes ces personnes. Dans ces cas, et d’après Abbas Jaber, des pays comme le Cameroun, « grenier de l’Afrique centrale », devrait avoir un rôle capital à jouer. Occasion pour lui de saluer la vision du président Paul Biya, qui a « une conscience énorme du rôle du pays et des générations futures ». Outre le coton, Advens-Geocoton est spécialisé dans le négoce agricole et les oléagineux.









