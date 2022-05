Les ruraux scrutent le ciel, inquiets de n’avoir pas encore reçu les semences et autres intrants pour espérer une bonne saison hivernale. Le Baldé de l’Agriculture rassure. Tout sera en place. Espérons que ce le soit à temps. Car les gars de l’Anacim nous annoncent des pluies précoces, mais surtout très abondantes cette année. Alors, au gangoor de Niangal de mettre le paquet. Surtout pas sur l’arachide, mais sur le maïs, le mil, le sorgho, le fonio, le niébé, le sésame et le riz Car les perspectives ne sont pas très rassurantes dans le monde et la crise alimentaire ambiante risque bien de s’accentuer. Donc, mieux vaut privilégier les cultures vivrières et bien remplir les greniers en vue des jours sombres. D’autant que le blé de notre pain pourrait venir à manquer, nos chers boulangers font déjà preuve d’imagination, remettant sur le tapis le pamiblé (pain à base de mil et de blé), y incorporant d’autres céréales et même des herbes comme le moringa. Pour dire que les révolutions alimentaires se sont souvent adossées à des pénuries, lesquelles obligent à changer des habitudes alimentaires surannées. Prési est assez futé pour tirer le maximum du Farm de Macron, afin de booster nos productions céréalières.

Waa Ji



