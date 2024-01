Panel de la plateforme "Le Sénégal à la croisée des chemins" d’Abdoulaye Fofana

Dans le cadre du lancement de ses activités, le S2C (Sénégal à la croisée des Chemins) a organisé ce samedi, un panel autour du thème : « Élection Présidentielle de 2024 au SENEGAL : Enjeux, Défis et Espoirs ». Le sujet a été introduit par les professeurs Ababacar Guèye, constitutionaliste, Maurice Soudieck Dione, Agrégé en Sciences politiques et Alioune Tine, fondateur d’Africajom Center. Les débats ont été modérés par le journaliste Ass Mademba Ndiaye. Ainsi, l’intérêt a été porté à la consolidation d’une nation sénégalaise, encore plus ressoudée, à la préservation d’un pays durablement pacifié et au renforcement d’un État de droit, républicain et démocratique.