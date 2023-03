Pape Demba Diop, meilleur buteur de la CAN U20 : « Ça va changer ma carrière ! » Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mars 2023 à 01:01 | | 0 commentaire(s)|



Source : Le milieu de terrain de Zulte Waregem (Belgique) est persuadé que son excellent tournoi réalisé au cours de la coupe d’Afrique des U20 va donner un nouvel élan à sa carrière professionnelle. Désigné meilleur artificier de la compétition avec cinq buts dont un chef-d’œuvre contre la Tunisie, il espère plus de temps de jeu avec son club et peut-être un nouveau statut, en tant que champion d’Afrique…Source : https://www.dakaractu.com/Pape-Demba-Diop-meilleur...

