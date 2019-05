Pape Faye, Tooroodo d'honneur 2019 : " Le Sénégal manque d'un théâtre qui parle de son histoire"

Le président national de Arcots, Pape Faye a été élevé au rang de Tooroodo d'honneur par le Centre de recherche sur le patrimoine africain. L’occasion saisie par l'artiste pour lister les points forts et faibles du théâtre national. " Ce que l'on voit aujourd'hui c'est du théâtre à la légère mais pas celui qui résume et parle de l'histoire du Sénégal pour les générations présentes et futures" a déclaré M. Faye. Selon lui, des réflexions sont en cours pour mettre en place des programmes pouvant ramener ce type de théâtre à sa place initiale.