Pape Gorgui Ndong, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar de Pikine Ouest, réussit le pari de la mobilisation

C'est une véritable démonstration de force que Pape Gorgui Ndong, candidat de la coalition de Benno Book Yakaar a montré lors de son meeting d'investiture et de présentation de son bilan organisé dans l’un des plus Grands Boulevards de Pikine.

Les populations de la commune dont il pilote depuis 2014 ont répondues massivement à son appel. Une manière d'exhiber ses forces pour montrer à ses adversaires que ses administrés comptent le reconduire à la tête de la mairie.



Le meeting qui avait été organisé par le maire Pape G. Ndong qui est candidat à sa propre succession montre l'ancien ministre de la jeunesse devance largement ses adversaires en plus de ses nombreuses réalisations dans tous les domaines qui soulagement les populations de sa localité et font qu’il soit très aimé par les OUEST PIKINOIS.



Un MEETING avec des innovations de tailles et une caravane qui a mobilisé plus de 3.000 jeunes qui l’ont porté et accompagné jusqu’au lieu d’activité, une manière pour ces jeunes de réaffirmer leur engagement a donné un second mandat à leur idylle.

Ce qui ne surprendrait pas puisque ses réalisations dans les domaines Comme





Éducation :

Jeux Guëstu: plus de 15 millions pour promouvoir l'excellence.

Fournitures scolaires et matériels ou supports pédagogiques : 45 millions

Construction d'un Centre Multimédia Communautaire avec Bibliothèque physique et numérique : 40 millions

Bourses scolaires ( demi et moitié bourses) 400 millions

Prise en charge dans les écoles privées ( Praticiens et Seydou Nourou Tall): 50 millions.

Bourses à l'étranger à 2 élèves de la Commune ( Seydou NouroyvTall et Praticiens): Université de Metz et Sorbone.



Santé :

Acquisition de matériel médical Baye Talla Diop: 490 millions. Composé de matériel d'ophtalmologie, dentiste, échographie, radiographie, fauteuils roulants, laboratoire.

Reconstruction et équipement de la maternité de Municipal 2: 128 millions

Dotation en médicaments pour le centre de santé et postes de santé : 150 millions

Prise en charge sociale volet santé : 3000 personnes dans la CMU: 50 Millions

Covid 19: achats de matériel de protection pour les structures sanitaires, éducatives et administratives: 52 millions.





Jeunesse sport et Loisirs:

- Hausse de la subvention allouée à la Jeunesse à travers le CCJ: de 150 mille à 1million de francs annuel;

- Hausse des subventions allouées aux Asc de la Commune de 150 mille à 500 mille francs annuels

- Prise en charge de tous les frais liés à la finale de la zone 1: 7 millions annuels.

Construction en PPP d'un mini terrain de football gazonné, le premier dans le Département de Pikine





Éclairage public:

2015-2016-2017: mise en place des dispositifs d'éclairage ( lanterne) inexistants avant 2014 dans la Commune. 400 dispositifs mis en place pour un coût de 30 millions de francs

2018-2020: 40 millions de francs pour l'électrification de la Commune.

2021: mise en place d'un nouvel disposirif d'éclairage avec les lampadaires Led pour un coût de 35 millions de francs.



Cadre de vie:

Rappel : 1996-2014, Pikine Ouest: Zéro espace public.

2014-2021: 4 espaces publics, tous dotés de wifi.

Khourounar-Cem Tidiani-Darou Brioche Dorée-Icotaf 1

En témoignent