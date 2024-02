Pape Modou Fall: "Tous ceux qui étaient dans la salle, ont validé à l'unanimité, la date du 2 juin et c'est ça, le plus important" Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Février 2024 à 16:34 | | 0 commentaire(s)| "Ce qui est sûr et certain, est que tous ceux qui étaient dans la salle, ont validé à l'unanimité, la date du 2 juin et c'est ça, le plus important. On ne peut pas parler de consensus dans le cas des absents", a répondu hier, Pape Modou Fall, Directeur de l'Emploi, à une interpellation sur les candidats absents au dialogue. Selon lui, il était au niveau de la commission, date de l'élection, des échanges ont eu lieu, l y a eu de très bonnes propositions, mais le consensus a tourné autour du mois de juin.





