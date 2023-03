Pape Ndiaye entendu en début de soirée, inculpé et placé sous mandat de dépôt : six charges retenues contre le journaliste Rédigé par leral.net le Mardi 7 Mars 2023 à 21:30 | | 0 commentaire(s)| L’info vient juste de tomber : Pape Ndiaye a finalement été entendu en début de soirée par le juge d'instruction du 2ième cabinet qui l’a inculpé et placé sous mandat de dépôt pour

1 - Provocation d'un attroupement



2- Outrage à magistrat



3- Intimidation et représailles contre membre de la justice



4- Discours portant du discrédit sur un acte juridictionnel



5- Diffusion de fausses nouvelles



6- Mise en danger de la vie d'autrui



L’information a été partagée par son avocat Me Moussa Sarr. La CAP qui suit cette affaire de très près promet de vous revenir après concertation



