Parcelles Assainies : L'Onas sensibilise les populations sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Juin 2023 à 19:54 L'Office national de l'Assainissement (Onas) a sensibilisé ce jeudi, les populations des Parcelles Assainies, sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. L'initiative s'est déroulée en présence des autorités municipales, des délégués de quartier, des marraines de quartier (Badiène Gokh), a mobilisé du monde. Les populations, ayant pris part à cette séance de sensibilisation et d'échanges, ont été sensibilisées sur les actes, pouvant compromettre le bon fonctionnement des ouvrages. Ainsi, la Directrice Marketing-Communication et Innovation, représentant le Directeur général de l'Onas, Mamour Diallo a appelé ces populations à préserver les ouvrages d'assainissement.





