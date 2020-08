« J’ai eu un déjeuner de travail très convivial avec le Président Macron. Nous avons eu des échanges approfondis et positifs sur des sujets d’intérêt commun bilatéraux et d’actualité africaine et internationale », a annoncé le président Macky Sall sur sa page Facebook.

