Parlement de la Cedeao: Voici les députés qui vont représenter le Sénégal

L'Assemblée nationale du Sénégal a procédé vendredi au renouvellement du groupe de députés devant la représenter au Parlement de la Cédéao, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les députés Souleymane Ndoye, Ibrahima Baba Sall, Abdoulaye Wilane, Maimouna Sène, Woré Sarr et Guy Marius Sagna vont désormais représenter le Sénégal au sein de cette institution de la Cédéao, au terme de ce vote. Ces parlementaires sénégalais titulaires auront comme suppléants Moussa Souaré, Dior Mbengue, Mame Fatou Ndiaye, Ramata Sall, Rama Cissokho et Lamine Faye.



