Parrainages de BBY Thiès: Mouhamadou Lamine Massaly, président de l'UNR, le premier à remettre 2 244 parrains au ministre Papa Amadou Ndiaye

In extenso son message



Mes chers responsables et militants,



C’est un secret de polichinelle, notre pays le Sénégal vit des moments importants dans sa trajectoire politique, des moments qui ne comportent absolument pas de précédent. C’est à travers les prochaines élections présidentielles, auxquelles ne participera pas directement le Président sortant Macky Sall qui, au nom de la paix et de la stabilité, a préférer renoncer à une candidature légale et légitime.



Comme vous le savez, il a porté son choix sur le Premier Ministre Amadou Bâ, qui incarne l’authenticité, la sincérité et la vérité dans toutes ses actions, toujours corrélées au Plan Sénégal Emergent (PSE). C’est la raison pour laquelle, il y a toutes les raisons de faire parrainer et de faire voter pour lui, le garant de la continuité de l’œuvre gigantesque accompli par le Président Macky Sall, le meilleur Chef de l’Etat de l’histoire du pays. C’est tout le sens de l’engagement sans faille de l’UNR, qui s’est déployée partout, pour mener des opérations de collecte de parrains pour le candidat Amadou Bâ.



Et nous sommes heureux de remettre aujourd’hui, plus de 2.000 parrains, un nombre qui dépasse largement l’objectif de 500 parrains, fixé à chaque responsable de la commune de Thiès-Ouest. Ces performances montrent que l’opposition est déjà dans le désarroi. Mais qu’elle sache que ses campagnes de dénigrement et de manipulation envers notre candidat Amadou Bâ, ne passeront pas, elles resteront à l’état de rêve puéril.

J’appelle toutes les forces de la grande coalition Benno Bokk Yaakaar à s’unir de façon sincère, pour ne laisser aucune chance à l’opposition, qui a déjà signé son arrêt de mort. Consciente d’ailleurs des sombres perspectives qui se dressent devant elle, cette opposition aujourd’hui en mal de représentativité, est en train de pleurnicher sur son sort, allant jusqu’à reprocher à la coalition au pouvoir, de ne s’être pas contentée du parrainage de ses députés.



Ce gémissement synchronisé constitue un aveu de taille et montre à suffisance, que l’opposition a déjà perdu, après avoir perdu du terrain au vu et au su de tout le monde. Ce qui atteste de la victoire prochaine de notre candidat Amadou Bâ, Sachant que leur déconvenue électorale est déjà actée, les marchands d’illusions commencent à rêver déjà d’un second tour, mais qu’ils sachent que le réveil sera brutal pour eux.



Concernant le refus de la DGE de recevoir le mandataire de Sonko, les perroquets de PASTEF comme Alioune Tine, ont commencé à piailler. C’est connu, il est très mal placé pour contester la position légale de la DGE, parce qu’il est partisan, car étant un membre actif de ce parti. Pendant plus de deux ans, Ousmane Sonko a passé son temps à insulter la justice de notre pays et aujourd’hui, ses ouailles comme Alioune Tine, tentent de s’agripper à cette même justice, pour espérer avoir des fiches de parrainage.En tout état de cause, Amadou Bâ ne sera pas seul sur le terrain. En tout cas, l’UNR sera toujours à ses côtés, pour se battre éperdument, jusqu’à la victoire finale, au soir du 25 février 2024.



J’appelle tous les responsables de BBY et de la mouvance présidentielle de façon générale, à descendre sur le terrain, le visage découvert, pour faire face aux pourfendeurs de notre candidat. L’époque des hésitations et du double jeu doit être révolue et que tout le monde, sans aucune exception, aille se livrer à l’exercice de collecte de parrains, car nous avons besoin du maximum, pour ensuite travailler à les fidéliser et à les transformer en suffrages pour le candidat. Le moment est plus que jamais venu pour la coalition, de resserrer les rangs et faire en sorte qu’il n’y ait pas d’adversaires de l’intérieur.



La mobilisation de l’UNR va se poursuivre sans répit et selon le programme « un week-end, un quartier », qui est en train d’être mis en œuvre et dont les fruits commencent à tomber, à travers les performances réalisées dans le cadre de la collecte de parrains, qui a connu un franc succès.



MOUHAMADOU LAMINE MASSALY,

PRESIDENT DE L’UNION POUR LA NOUVELLE REPUBLIQUE