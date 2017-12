Parti Socialiste: 65 membres dont Khalifa Sall, Bamba Fall, Aissata Tall Sall, Barthélémy Dias exclus définitivement!

Le Bureau politique du Parti socialiste a décidé ce samedi d'exclure « purement et simplement » quelques 65 camarades dont Khalifa Sall, Barthélémy Dias, Bamba Fall, Idrissa Diallo, Aissata Tall Sall de la formation politique des verts.



Me Moussa Bocar Thiam, qui a lu la résolution, s’est fondé sur les articles 17 et 30 du Règlement intérieur du parti.



Ces derniers, qualifiés de récidivistes, sont accusés d’actes d’indiscipline et de « violation grave » des textes qui régissent le parti.



Aussi, selon toujours ladite résolution, le Parti socialiste n’exclut pas d’ester EB justice contre toute personne qui utilisera le symbole du parti pour une quelconque activité faisant ainsi allusion aux partisans du parti socialiste des valeurs.



