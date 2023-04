Parti socialiste : La famille Senghorienne enregistre de nouveaux militants et élargit sa base… Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Avril 2023 à 00:54 | | 0 commentaire(s)|

À quelques mois de la date fatidique du 24 février 2024, les mouvements et associations politiques se déploient sur le terrain pour se repositionner voire se restructurer afin de mieux engager ce proche rendez-vous.

Le Parti socialiste, en vieil acteur politique, a parfaitement compris les enjeux réels, et ne veut donc pas se faire oublier en perspective de la présidentielle de 2024. Ainsi, à travers la vision socialiste pilotée par le coordonnateur Alpha Baïla Guèye, le secrétaire national aux élections Serigne Mbaye Thiam et le chargé de l’École du Parti, Alioune Ndoye ont initié une rencontre « Ndogou d’intégration » qui s’est tenue ce samedi à la maison du parti.



L’objectif est d’accueillir les nouveaux adhérents qui sont plusieurs dizaines d’intellectuels et de responsables politiques venant de plusieurs contrées du pays. Ils se sont présenté devant les cadres du Parti socialiste et ont manifesté « leur engagement à se mettre dans cette voie tracée par les secrétaires généraux qui sont déjà passés ».



Conscients des enjeux du moment, ces nouveaux adhérents ont décidé de se mettre à niveau pour mériter les couleurs que porte la famille senghorienne depuis des décennies...



