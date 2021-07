Pass sanitaire obligatoire dans les cafés et restaurants? Presque six Français sur 10 y sont favorables Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juillet 2021 à 22:15 | | 0 commentaire(s)|





Source : Une majorité de Français approuve l’extension du pass sanitaire, notamment aux cafés et restaurants et aux lieux de loisirs et culturels, afin de contenir ce qui semble devenir la quatrième vague de l’épidémie.Source : https://fr.sputniknews.com/france/2021071310458737...

