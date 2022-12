Passage du Ministre Alioune Ndoye: Les députés jugent le budget du MEDDTE très faible, pour un secteur incontournable

Pour l'exercice 2023, le projet de budget du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique s'élève à 67 281 966 160 FCfa en autorisations d'engagement (AE) et 38 781 966 160 FCfa en crédits de paiement (CP). Un budget jugé faible par certains députés, au vu des défis liés aux changements climatiques et aux méthodes d'adaptation et d'atténuation. Le budget du ministère de l'Environnement est réparti en quatre programmes qui s'articulent autour de la lutte contre la Déforestation et la Dégradation des terres, la Conservation de la Biodiversité et la Gestion des Aires protégées, la Lutte contre les Pollutions, Nuisances et Effets néfastes des Changements climatiques et enfin, du programme Pilotage, Coordination et Gestion administrative.