Passation de service à l’ANSD : Le DG Aboubacar Sédikh Bèye reprend les rênes Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Octobre 2022 à 19:32 | | 0 commentaire(s)| Une cérémonie de passation de service s’est déroulée hier, jeudi 13 octobre 2022, à l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, (ANSD). Le moment pour l'ex Directeur général du PAD, Aboubacar Sédikh Bèye, de reprendre les rênes d’une agence qu’il avait dirigée…

« Quelle fierté, quel immense honneur d’avoir aujourd’hui exécuté la passation de service au siège de l’ANSD, avec le Directeur général sortant, le professeur Allé Nar Diagne, que je remercie et félicite pour sa nomination en tant que nouveau secrétaire général au ministère de l’Economie, de la Coopération et du Plan », s’est exprimé Aboubacar Sédikh Bèye.



A l’endroit de ses nouveaux collaborateurs, il ajoute : « Cinq ans après y avoir passé d’excellents moments, je suis très enthousiaste de retrouver l’ANSD, afin que nous puissions nous attaquer dès maintenant, tous ensemble, aux défis devant nous. Je renouvelle mes remerciements au président de la République S.E.M. Macky Sall; pour sa confiance depuis 2012 et salue son engagement sans faille pour un Sénégal émergent ».











Accueil Envoyer à un ami Partager