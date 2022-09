Passation de service au ministère des Finances et du Budget: Le message de Abdoulaye Daouda Diallo à Mamadou Moustapha Ba 'ex-ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo félicite son collègue et successeur Mamadou Moustapha Ba et remercie le Président Macky Sall pour sa nomination. "J'estime que c'est le couronnement d'un mérite et d'un travail acharné que Moustapha à eu à faire...", a déclaré M.Diallo lors de la passation de service au ministère des Finances et du Budget. Abdoulaye Diallo remercie en outre le Président Macky Sall de lui avoir renouvelé sa confiance. "Depuis qu'il est à la tête du pays, il n'a cessé de placer sa confiance en ma modeste personne. D'abord entre ministre délégué chargé du budget, aprés ministre de l'Intérieur, ministre des Infrastructures, ministre des Finances et du Budget et aujourd'hui encore il m'a renouvelé sa confiance en me nommant, ministre d'Etat, directeur de cabinet, du président de la République. Je ne peux que le remercier sincèrement pour cette marque de confiance", dira-t-il.





Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Septembre 2022 à 17:26 | | 0 commentaire(s)|



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook