Passation de service au ministère des Finances et du Budget : Mouhamadou Moustapha Bâ remercie le chef de l’état Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Septembre 2022 à 16:54 | | 0 commentaire(s)| La passation de service entre Abdoulaye Daouda Diallo et Mouhamadou Moustapha Bâ, s’est déroulée hier au ministère des Finances et du Budget. Une occasion saisie par Mouhamadou Moustapha Bâ, le nouveau ministre, pour remercier le Président Macky Sall pour cette confiance placée en sa modeste personne…

Rappelant avoir servi pendant plus de trois ans sous l’autorité de Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre sortant, il a aussi témoigné et magnifié l’excellent travail abattu par son prédécesseur…Extraits





