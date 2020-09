Patrimoine historique : Saint-Louis et sa plus ancienne église de l’Afrique de l’Ouest La cathédrale de Saint-Louis du Sénégal est la plus ancienne église de l’Afrique de l’Ouest.

Cette église en image a été ouverte aux fidèles, puis consacrée, le 4 novembre 1828, grâce à la mère Anne-Marie Javouhey.



La fondatrice de l’ordre des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, à son arrivée sur l’île de Saint-Louis, en 1822, a réclamé la construction d’une véritable église.



Elle sera soutenue par les autorités administratives qui posèrent la première pierre le 11 février 1827.



