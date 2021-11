Patte d’Oie : Un livreur meurt après avoir heurté un camion en panne. Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Novembre 2021 à 02:06 | | 0 commentaire(s)|



Pour montrer leur colère, les conducteurs de motos ont incendié le camion.

Les sapeurs-pompiers sont venus récupérer le corps sans vie du livreur et évacuer la cliente.

Nous y reviendrons… Un accident violent s’est déroulé cette soirée à la Patte d’Oie en allant vers Cambèrène. Selon nos informations, un livreur qui avait sur sa moto une cliente, a heurté de plein fouet un camion en panne qui était stationné sur la route sans panneau de signalisation. Le conducteur de la moto est décédé sur le coup et sa cliente est dans un état critique.Pour montrer leur colère, les conducteurs de motos ont incendié le camion.Les sapeurs-pompiers sont venus récupérer le corps sans vie du livreur et évacuer la cliente.Nous y reviendrons…

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Patte-d-Oie-Un-livreur-m...

Accueil Envoyer à un ami Partager