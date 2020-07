Pêche / Les mareyeurs de Yoff soutiennent Alioune Ndoye et avertissent le GAIPES Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Juillet 2020 à 17:08 | | 0 commentaire(s)| La pandémie de la Covid-19 a impacté négativement les activités de la pêche artisanale. Ainsi, a peine les activités reprises, les mareyeurs ont à travers un point de presse, apporté leur soutien au Ministre de la Pêche et de l'Economie maritime Alioune Ndoye, qui, disent-ils, est dans de bonnes dispositions pour prendre des mesures idoines, afin de sauver la pêche artisanale. Les acteurs qui se sont réunis ce matin au quai de pêche de Yoff, ont donné une raclée au Groupement des amateurs et industriels de la pêche au Sénégal (GAIPES) qui, selon eux, ne fait qu'empirer leur situation. Moustapha Bâ , représentant des pêcheurs à la ligne, s'est voulu clair en affirmant que le "GAIPES est une structure qui n'a aucun apport pour eux , le ministre devra prendre des mesures pour relancer les activités et il aura tout notre soutien. "



