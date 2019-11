Pédiatrie de l’hôpital Abass Ndao : L’international Sénégalais, Famara Diédhiou offre deux seringues électriques et un Scope moniteur (VIDEO) L’international sénégalais, Famara Diédhiou a offert à l’hôpital Abass Ndao deux seringues électriques et un Scope moniteur. Le footballeur, émerveillé par sa découverte à la pédiatrie, a fait cette révélation suite à sa visite de l’hôpital. Répondant à l’appel de DR Guissé qui suit sa sœur, il estime que son geste doit être à la portée de tout un chacun. Le plus important, retient-il, est de voir s’il y’aura la possibilité de répondre à d’autres appels. Etant « Lion » et élément important dans le dispositif de l’équipe nationale de football du Sénégal, il a promis de voir comment inciter les autres footballeurs pour un appui plus substantiel.

