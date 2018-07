«Peegasm» : la nouvelle tendance sexuelle qui inquiète les médecins Le peegasm est la nouvelle pratique sexuelle féminine qui consiste à se retenir d’uriner pour avoir un orgasme une fois que l’on se soulage. Cette pratique n’est pourtant pas sans danger, et comporte de nombreux risques pour la vessie et les reins.





Régulièrement, de nouvelles tendances apparaissent sur internet, et cette fois-ci, il s’agit d’une pratique sexuelle, le peegasm. C’est sur le forum Reddit qu’est née cette mode, suite à un message posté par un utilisateur du site. Il explique que sa petite amie lui a confié que lorsqu’elle se retenait d’uriner pendant une longue période, la jeune femme expérimentait souvent des orgasmes au moment d’aller aux toilettes. En réponse à ce message, quelques femmes affirment avoir vécu des expériences similaires et d’autres expriment le souhait de vouloir essayer, rapporte le site Médisite.



Selon le site IFL Science, la sensation physique de bien-être serait due à la proximité du clitoris et du vagin de l’urètre. Le clitoris serait alors stimulé lorsque que le col de la vessie s’ouvre pour laisser passer un grand flux d’urine. Mais cette pratique représente certains dangers.



Des risques d’infections urinaires



En effet, se retenir d’uriner trop longtemps et trop souvent augmente fortement les risques de souffrir d’infections urinaires en raison des bactéries qui s’accumulent dans l’urine stagnant dans la vessie. Une infection urinaire peut ensuite se diffuser et abîmer les reins. IFL Science rappelle aussi que retenir de grandes quantités d’urine régulièrement, peut aussi affaiblir les muscles de la vessie et ainsi, augmenter le risque de faire de la rétention urinaire en vieillissant. La rétention urinaire se caractérise par l’impossibilité de vider entièrement sa vessie malgré l’envie. Sur le long terme, la pose d’une sonde urinaire peut être nécessaire.



En 2016 , le Dr Olivier Dumonceau, urologue, expliquait à Médiste : « Pour la plupart des gens, on doit uriner une fois le matin et une fois le soir. C'est faux. La moyenne devrait être toutes les 3 heures mais varie en fonction des gens. Il faut y aller dès que l'on a envie sinon on éduque mal sa vessie et on risque des problèmes de fuites urinaires ».



Pratiquer le peegasm comporte donc de nombreux dangers et risque fortement d’endommager la vessie et les reins. Une tendance qui serait donc à bannir.













