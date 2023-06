Pèlerinage à la Mecque: Tous les pèlerins sénégalais bien arrivés en Arabie-Saoudite Rédigé par leral.net le Mardi 27 Juin 2023 à 00:43 | | 0 commentaire(s)|

Les pèlerins sénégalais sont tous arrivés aux Lieux saints de l’Islam, a laissé entendre, vendredi dernier, le Délégué général au pèlerinage, Dr Aboubacar Sarr. El Hadj Mbaye Sarr DIAKHATE, (texte), El Hadj Mbacké BA (photo), envoyés spéciaux MECQUE– Les pèlerins sénégalais sont bien arrivés en Arabie Saoudite et sont descendus, pour le gros des effectifs, […] Les pèlerins sénégalais sont tous arrivés aux Lieux saints de l’Islam, a laissé entendre, vendredi dernier, le Délégué général au pèlerinage, Dr Aboubacar Sarr. El Hadj Mbaye Sarr DIAKHATE, (texte), El Hadj Mbacké BA (photo), envoyés spéciaux MECQUE– Les pèlerins sénégalais sont bien arrivés en Arabie Saoudite et sont descendus, pour le gros des effectifs, à Médine. Les deux derniers vols ont rallié directement la Mecque. La prochaine étape sera Mouna pour préparer la station d’Arafat, pilier essentiel du Hadj. Le Délégué général au pèlerinage, Dr Aboubacar Sarr a tenu, vendredi 23 juin 2023, une première réunion de coordination avec les membres de la mission et le personnel d’encadrement et d’appui composé essentiellement des étudiants et des compatriotes résidents. Les premiers arrivés à la Mecque après la sacralisation, ont commencé à faire la tawaf (le tour de la Kaba) ainsi que la prière des deux rakkas, la prise de l’eau bénite de Zam Zam avant de faire la course de Safa et Marwa. Ils s’apprêtent à aller à l’étage de Mouna pour y passer la nuit avant de quitter pour Arafat à l’aube du 9ème jour du mois musulman. Le Délégué général a insisté, lors de la réunion de préparation de Mouna, sur les obligations du missionnaire pour un bon encadrement du pèlerin. Dr Sarr a indiqué que le missionnaire comme le personnel d’appui doit avoir à l’esprit son rôle essentiel dans le bon déroulement du pèlerinage. Il a ajouté que l’image de notre pays en dépend. Concernant les vols convoyés par les voyagistes privés, le Délégué général a reconnu quelques difficultés à Dakar avec quelques personnes laissées en rade. Il a promis de prendre les mesures correctives nécessaires pour qu’à l’avenir de pareilles situations ne se reproduisent pas. Sur le plan sanitaire, c’est la chaleur qui pose le plus de problème surtout pour les personnes âgées. Les médecins sont dévoués dans la prise en charge des cas signalés.



Source : Source : https://lesoleil.sn/pelerinage-a-la-mecque-tous-le...

Accueil Envoyer à un ami Partager