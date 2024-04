Performances et réalisations: Ahmed Aidara, maire de la Ville de Guédiawaye donne des explications détaillées de sa gestion Rédigé par leral.net le Mardi 9 Avril 2024 à 20:51 | | 0 commentaire(s)| La Ville de Guédiawaye réagit aux résultats provisoires de l’évaluation de performance dans le cadre du PACASEN et est fière de présenter un bilan positif de ses réalisations pour l'année 2023, démontrant son engagement envers le bien-être et le progrès de ses citoyens. Au cours de cette année écoulée, la Municipalité a accompli plusieurs projets significatifs dans divers domaines, dont voici quelques-uns des faits saillants :

D’abord, il faut préciser que pour les années 2020,2021 et 2022 aucune réalisation n’a été faite par la ville deGuédiawaye sur les Fonds du PACASEN.



En 2023 sur un montant global de 565.000.000 f CFA, la ville de Guédiawaye a lancé et bouclé les procédures de marché des quatre grands projets que sont :



-l’aménagement en pavée des axes : croisement Bethio -Rondpoint Canada et Arrêt Dial Mbaye -Marché Mame Diarra pour un montant de 238.092.000 fcfa



-la construction de la Fourrière municipale pour un montant de 155.504.978 f CFA



-la construction du centre socio-éducatif pour un montant de 36.767.694 FCFA



-l’aménagement paysager de l’enceinte du nouvel Hôtel de ville pour un montant de 134.756.000 f CFA.



Pour tous ces chantiers la situation de réalisation physique est au moins de 80% comme témoignent les images. Il faut dire que ce rapport est provisoire et nous attendons le rapport définitif.



La ville de Guédiawaye a fait en 2023 beaucoup d’efforts pour être performant malgré les dires.



La ville de Guédiawaye remercie chaleureusement tous les citoyens, partenaires et employés municipaux qui ont contribué au succès de ces réalisations. Nous restons engagés à continuer de travailler ensemble pour faire de notre ville un endroit encore meilleur.



Fait à Guédiawaye le 09 -04-2024



Le Maire de la Ville



Ahmed AÏDARA



