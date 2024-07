Pétrole et Gaz : CBAO Sénégal met l’accent sur les investissements durables Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Juillet 2024 à 19:04 | | 0 commentaire(s)| Dakar abrite depuis ce vendredi 19 juillet une mission multisectorielle autour du thème « Investir au Sénégal : stabilité et perspectives Oil & Gas au service d’une croissance continue ». Il s’agit de la 39e mission organisée depuis 2016 par le Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank, CBAO Sénégal. En collaboration avec Crédit du Sénégal, l’institution financière a décidé de mettre l’accent sur les investissements durables en partenariat avec les organismes nationaux et africain pour mieux appréhender l’économie liée au pétrole et au gaz et l’apport de la zone de libre échange économique du continent la zlecaf.

Tour a tour les propos de la Directrice générale adjointe, en charge de l’exploitation Cbao, Mme Sokhna Maimouna Diop et Mme Mouna Kadiri, Directrice Club Afrique développement Groupe attijariwafa bank au micro de Birahim Touré et Pape Oumar Gaye

