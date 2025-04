Pétrosen démantèle Teranga Naval Services pour irrégularités dans l’actionnariat Rédigé par leral.net le Lundi 7 Avril 2025 à 14:45 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Teranga Naval Services/ Pétrosen Holding/ Serigne Ndong La société Teranga Naval Services SA (TNS), fondée initialement pour assurer la sécurité des champs pétroliers et gaziers du Sénégal, vient de connaître un changement majeur. Le Directeur général de Pétrosen Holding, Alioune Gueye, a pris la décision de « démanteler » l’actionnariat de cette entreprise, suite à […] Sénégal Atlanticactu/ Teranga Naval Services/ Pétrosen Holding/ Serigne Ndong La société Teranga Naval Services SA (TNS), fondée initialement pour assurer la sécurité des champs pétroliers et gaziers du Sénégal, vient de connaître un changement majeur. Le Directeur général de Pétrosen Holding, Alioune Gueye, a pris la décision de « démanteler » l’actionnariat de cette entreprise, suite à des révélations sur la présence d’une influence étrangère cachée au sein de sa gouvernance. Selon le journal Libération, TNS, censée être un outil au service de la promotion du secteur privé sénégalais, aurait en réalité été structurée pour favoriser un partenaire stratégique français, Philippe Jaunard, jusqu’alors inconnu du grand public. Ce dernier aurait détenu une influence excessive dans la société, au détriment des intérêts nationaux. Ainsi prend fin une gouvernance opaque dominée par un acteur étranger. L’affaire débute à la fin de l’année 2023, lorsque TNS obtient une autorisation exclusive de 25 ans pour fournir des navires de patrouille destinés à sécuriser les installations pétrolières et gazières du pays. Ce projet faisait partie d’une stratégie de contenu local initiée par l’État, avec une participation de 51 % de Pétrosen Holding dans le capital de TNS. À terme, 17 % de cette part devaient être cédés au secteur privé sénégalais, dans le but de faire de l’entreprise un leader national dans le domaine de la sécurité maritime. Cependant, cette vision a été déviée. Le modèle initial de TNS s’est éloigné de l’objectif de servir les intérêts locaux. Face à cette dérive, Alioune Gueye a décidé de repartir de zéro et de restructurer entièrement l’entreprise, en conformité avec les nouvelles orientations des autorités. L’objectif est de recentrer TNS sur le secteur privé sénégalais, en assurant une gouvernance plus transparente, équitable, et véritablement axée sur la souveraineté économique. Cette décision marque la volonté claire de l’État de reprendre le contrôle sur les secteurs sensibles liés à l’exploitation des ressources naturelles, tout en respectant les principes du contenu local et du développement endogène.



Source : Source : https://atlanticactu.com/petrosen-demantele-terang...

