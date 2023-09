Phénomène "Barça ou Barsakh": Boubacar Sèye demande à l'État du Sénégal, d'organiser un dialogue national et des assises de la migration Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Septembre 2023 à 16:28 | | 0 commentaire(s)| "L'émigrationmigration irrégulière continue, le phénomène "Barça ou Barsakh". La Marine nationale a secouru plus de 1 000 candidats à la migration irrégulière en deux semaines au Sénégal. Récemment, hier, 118 candidats ont été interceptés à Saint-Louis, ce qui a fait réagir Boubacar Sèye. En ce qui concerne les causes, le président d'Horizons sans frontières n'exclut pas le chômage, la pauvreté, la mauvaise gouvernance et les inégalités sociales. Il demande à l'État du Sénégal, d'organiser un dialogue national et des assises de la migration.



