Philippines: Au moins 45 morts dans le crash d’un avion militaire ! Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Juillet 2021 à 19:07 | | 0 commentaire(s)|

Au moins 45 personnes ont été tuées et des dizaines blessées ce dimanche dans l’accident d’un avion militaire philippin qui s’est écrasé et a pris feu après avoir manqué la piste d’atterrissage dans le sud de l’archipel. C’est le dernier bilan donné par l’armée. Parmi les victimes figurent 42 militaires qui se trouvaient à bord […] Au moins 45 personnes ont été tuées et des dizaines blessées ce dimanche dans l’accident d’un avion militaire philippin qui s’est écrasé et a pris feu après avoir manqué la piste d’atterrissage dans le sud de l’archipel. C’est le dernier bilan donné par l’armée. Parmi les victimes figurent 42 militaires qui se trouvaient à bord de cet avion de transport C-130 et trois civils. L’avion s’est écrasé à la mi-journée sur l’île de Jolo dans la province de Sulu.



Source : Source : https://www.lasnews.info/philippines-au-moins-45-m...

Accueil Envoyer à un ami Partager