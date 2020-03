[Photos] Couvre-feu : Le Commissaire de la Médina et ses éléments en action.... Rédigé par leral.net le Samedi 28 Mars 2020 à 23:20 | | 0 commentaire(s)| La police ne badine pas pour veiller au respect du couvre-feu. Sur la page Facebook du bureau des relations publiques de la police, on peut voir le dispositif sécuritaire installé au niveau des zones stratégiques.



« La Police Nationale a déployé d’importants moyens humains et matériels sur l’ensemble du territoire national. Le dispositif sécuritaire est visible sur les principaux carrefours, au niveau des installations stratégiques et, se traduit par des patrouilles sur l’ensemble de sa zone de compétence », lit-on sur la page Facebook du bureau des relations publiques de la police.







Accueil Envoyer à un ami Partager