Piégé et arrêté par la police, Imam Harouna Kâ se confie (Vidéo) Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Mai 2020 à 19:34 | | 0 commentaire(s)| Placés en garde-à-vue au commissariat de Rebeuss pour avoir dirigé une prière collective dans une mosquée et violé le couvre-feu, Imam Harouna Kâ et 18 autres personnes ont été libèrés. Une petite visite chez lui a permis à Leral Tv, d’avoir les idées un peu plus claires sur ce qui s’est réellement passé. Harouna Kâ habite en effet, à l’intérieur de la mosquée en question avec sa famille. Donc, il prétend ne pas violer la loi parce qu’il a prié dans sa propre maison. L’Imam raconte dans cette vidéo, comment il a été piégé par la police et regrette que des voisins qu’il considérait comme des membres de sa famille, l’aient dénoncé.





Accueil Envoyer à un ami Partager