Pierre Goudiaby Atépa, candidat à la présidentielle: "Mon engagement est né d'une frustration..."

A Kaolack où il a rencontré les autorités religieuses de Médina Baye lundi dernier, l’architecte Pierre Goudiaby Atépa est revenu lors d’un entretien avec la presse, sur les raisons de son engagement politique et sa candidature à la présidentielle. Le leader de "Sénégal Bou Bess" note la « corruption quasi généralisée », le chômage des jeunes et la pauvreté. En effet, il promet de combattre ces « fléaux » et de faire un mandat unique de 5 ans, une fois élu.

Jeudi 29 Novembre 2018