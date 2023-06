Placés sous mandat de dépôt: Cheikh Bara Ndiaye et Pape Abdoulaye Touré transférés au Pavillon spécial Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Juin 2023 à 17:24 | | 0 commentaire(s)|

Le juge du deuxième cabinet d’instruction, Mamadou Seck, a décidé du sort de Cheikh Bara Ndiaye, chroniqueur à Walfadjri. En effet, après l’avoir entendu, ce vendredi, il l’a inculpé pour « actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et actions directes ». Le marabout est ensuite placé sous mandat de dépôt et transféré au […] Le juge du deuxième cabinet d’instruction, Mamadou Seck, a décidé du sort de Cheikh Bara Ndiaye, chroniqueur à Walfadjri. En effet, après l’avoir entendu, ce vendredi, il l’a inculpé pour « actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et actions directes ». Le marabout est ensuite placé sous mandat de dépôt et transféré au Pavillon spécial pour des raisons de santé. C’est le cas pour l’activiste Pape Abdoulaye Touré également envoyé en prison pour « actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, participation à un mouvement insurrectionnel et actions diverses ». Ce dernier, qui présente des blessures, est lui aussi transféré au Pavillon spécial.



Source : Source : https://lesoleil.sn/places-sous-mandat-de-depot-ch...

