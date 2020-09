Plage de Malibu : le grand bleu vide de ses estivants Rédigé par leral.net le Lundi 14 Septembre 2020 à 07:45 | | 0 commentaire(s)|

C'était une habitude de voir une horde de banlieusards prendre d'assaut le grand bleu. Surtout en cette période de forte chaleur. La plage de Malibu dans la commune de Guédiawaye, à quelques mètres de l'hôpital Dalal Diam, a toujours été leur destination préférée. En raison de la crise sanitaire, ladite plage de Malibu, comme d'ailleurs toutes les plages, fait partie de celles interdites à la baignade et au rassemblement. Il y a quelques mois, la rive recevait un nombre important de plaisanciers, venu des quatre coins de la banlieue. Les inconditionnels de cette plage foulaient au pied les mesures prises par les autorités. Souvent face au refus des jeunes de se conformer aux mesures édictées par les autorités, la police faisait de fréquente descente avec usage de lacrymogènes pour disperser la foule. Aujourd'hui, la plage a complétement changé de décor. La berge est complètement dépeuplée. Le seul bruit qu'on entend provient de celui des nombreuses voitures qui passent sur la route qui séparent le rond-point et la plage. On peut aussi noter la présence de la gendarmerie qui veille au respect des mesures. Quant aux vendeurs de poisson grillé, ils sont installés sous le pont. « L'interdiction de la plage au public ne nous arrange pas, car on ne voit plus beaucoup de clients », confie l'un de ces vendeurs. D'autres ont toujours espoir de revoir le Malibu d'avant. C'est le cas de ce jeune qui faisait son jogging, loin du grand bleu, et qui prie que l'on retrouve vite une vie normale. Fatime Max Gueye



Source : Source : https://letemoin.sn/plage-de-malibu-le-grand-bleu-...

