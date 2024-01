Plage des Parcelles Assainies plus propre : Le Mouvement Soppi Doxaline lance une offensive contre les déchets plastiques Rédigé par leral.net le Lundi 22 Janvier 2024 à 16:49 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre de ses initiatives dédiées à la préservation de l'environnement, le Mouvement Soppi Doxaline (MSD) a réaffirmé son engagement en faveur de son programme national intitulé "Zéro déchet plastique". Le samedi 20 janvier 2024, les membres du mouvement ont organisé une journée d'investissement humain à la plage des Parcelles Assainies de Dakar, dans le but de la nettoyer, en partenariat avec la Société nationale de Gestion des Eaux du Sénégal (SONAGED).



L'objectif principal de cette campagne, est de sensibiliser et mobiliser la population sur la nécessité de lutter contre la pollution plastique, particulièrement dans les zones maritimes. Saliou Bèye, Secrétaire général du Mouvement Soppi Doxaline (MSD), a souligné l'importance de cette initiative : « Pourquoi "Zéro déchet" ? Parce que les plongeurs, dans le fond marin, ont mené une opération à Yarakh, Thiaroye-Sur-Mer et Mbao, extrayant 30 tonnes de déchets, représentant un tiers des déchets qui se trouvent au fond de la mer. La rareté du poisson est due non seulement à l'industrialisation mais aussi aux déchets plastiques. C'est un combat pour tous les Sénégalais .»



Saliou Bèye a également mis en lumière, les conséquences économiques de la pollution plastique sur les jeunes qui dépendent de la mer pour leurs revenus, contribuant ainsi à l'émigration clandestine. Il a ajouté : « Beaucoup de jeunes qui tiraient leurs revenus de la mer, ont maintenant un problème. Ce qui a motivé cette année, l'émigration clandestine. Il y a beaucoup de pêcheurs qui sont partis. Vous achetez un matériel à 10 millions de francs Cfa ou plus, et si vous ne parvenez pas à gérer correctement la vie quotidienne, vous êtes obligés de trouver une autre solution, d'embarquer les jeunes dans les pirogues, pour aller vers l'extérieur ».



Pape Demba Laye, président du Mouvement Soppi Doxaline (MSD), a lancé un appel aux autorités compétentes, pour prendre des mesures urgentes face à cette situation préoccupante. « Nous avons rencontré les ministres de la Pêche et de l'Environnement. Notre seul but est de mettre fin à cette situation. Nous constatons avec amertume, la présence massive de déchets plastiques sur les plages, ce qui n'est pas bon pour l'environnement ni pour la pêche. Nous lançons un appel à tous les Sénégalais, à l'État, aux ministères de la Pêche et de l'Environnement. Nous souhaitons qu'ils combinent leurs activités pour qu'on puisse apporter des solutions à ce fléau. »



Birame Khary Ndaw

