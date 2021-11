Plainte contre Amina Badiane: Hourey Thiam et le Collectif des Femmes attendent le Procureur Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Novembre 2021 à 14:24 | | 0 commentaire(s)| #leraltv #kebetu #senegal

De manière spontanée, la journaliste Hourey Thiam et le Collectif des Femmes du Sénégal avaient porté plainte contre Amina Badiane pour apologie du viol, suite au scandale qui a éclaboussé le Comité d'organisation de Miss Sénégal. Après une semaine où plus de deux cents (200) plaintes ont été déposées, ces dernières attendent la réaction du Procureur qui est en place depuis quelques jours. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'aucune plainte des Miss présumées victimes n'a été enregistrée.



