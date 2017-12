Plainte contre le Doyen des juges et le Procureur: L’Ums répond aux avocats de Khalifa Sall

L’Union des magistrats du Sénégal a apporté une réponse à la plainte des avocats de Khalifa Sall et Cie. Ces derniers dans une lettre qui lui ont adressée le 8 décembre dernier, se sont plaints contre les "violations des droits de la défense et de la dignité de l'avocat" par le Doyen et le Procureur de la République.



L’Ums rappelle en effet, qu’elle «ne s’aurait s’immiscer dans le traitement d’une affaire en cours, par respect aux règles qui régissent le statut des magistrats et l’indépendance de la justice ». Car, poursuit-elle, «elle met presque les acteurs, et en particulier les magistrats, à veiller au respect strict des droits des personnes poursuivies, notamment des droits de la défense et les règles garantissant un procès juste et équitable ».



Toutefois, souligne la lettre-réponse reprise par "Vox Populi", «elle (Ums) appelle aussi les magistrats à toujours adopter une posture de tiers impartial et désintéressé, à laquelle tient la légitimité du juge, gage de la crédibilité de la justice ».

