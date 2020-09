Plainte de Aliou Sall: Dmédia sollicite un rabat du délibéré, le juge sermonne Bougane Guèye

À l'audience du 16 août dernier, le procès pour diffamation opposant le maire de Guédiawaye, Aliou Sall au Président Directeur de D-Media, Bougane Guèye Dani et Ahmed Aïdara, avait été plaidé devant le juge du tribunal correctionnel de Dakar. Lors de cette audience, Bougane Guèye et Ahmed Aïdara, qui n'avaient pas commis d'avocats pour la défense de leurs intérêts, n’’étaient pas présents. Mais la partie civile, le maire de Guédiawaye Aliou Sall, était représentée par son conseil qui avait réclamé à titre de dommages et intérêts la somme d'un milliard Cfa au Groupe D-Media. Ainsi, le délibéré devait être rendu hier, jeudi, 17 septembre. Mais hier, la décision de justice s'est heurtée à un obstacle et n'a pas été rendue. Car, les avocats des prévenus ont sollicité un rabat du délibéré.

Du coup, le juge de la Chambre correctionnelle a exigé la présence des mis en cause à savoir Bougane et Ahmed Aïdara. Ces derniers, contactés, sont prestement venus répondre à la convocation du juge en se présentant à la barre. Prenant la parole, l'avocat de Aliou Sall a expliqué au tribunal qu'Ahmed Aïdara et Bougane Guèye ont refusé de se présenter lorsqu'ils ont été cités. Et mieux encore, dit-il, quand l'huissier leur a donné la citation, ils ont refusé de la prendre. Ainsi, la robe noire avait souhaité que le dossier soit retenu et plaidé.

Le juge, qui est un peu sorti de ses gonds, a asséné ses quatre vérités aux prévenus, avant de renvoyer l'affaire pour plaidoirie à la date du 15 octobre prochain. «Je ne peux pas concevoir que des gens qui aspirent à diriger ce pays se permettent de ne pas respecter ses institutions», a fait remarquer le président de l'audience.

Pour rappel, Aliou Sall avait porté plainte contre Ahmed Aïdara pour «offense et diffamation» à propos de la vente de la mairie de Guédiawaye à Auchan. Le tort de ce dernier ? Avoir repris des articles lors de la revue de presse. Du jamais vu.



Fatou D. DIONE

Source : https://www.jotaay.net/plainte-de-Aliou-Sall-D-Med...