Plus d'un million et demi de personnes en France ont reçu une première dose de vaccin anti-Covid Rédigé par leral.net le Lundi 1 Février 2021 à 20:52





Source : Les autorités sanitaires françaises ont annoncé ce lundi 1er février que plus de 1,5 million de personnes avaient reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19 depuis le début de la campagne d'immunisation fin décembre.Source : https://fr.sputniknews.com/france/2021020110451636...

